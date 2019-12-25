Российские трейдеры могли воспользоваться непубличной информацией ради собственной выгоды.

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти. Об этом сообщили журналисты Bloomberg со ссылкой на представителей комиссии по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США. В ситуации разбираются в Госдепартаменте Америки и ФБР. Ведомства начали расследование относительно российских ставок на стоимость нефти, благодаря которым трейдеры заработали сотни миллионова долларов.

Американский регулятор уверен, что отдельные участники торгов из РФ воспользовались непубличной информацией, связанной с переговорами стран-участниц ОПЕК+. Утечка данных могла произойти от проекта стратегии взаимодействия РФ и стран ОПЕК+.

Bloomberg напомнило, что Госдепартамент и ФБР не обвиняют в играх на торгах официальные российские лица. Однако подозрение падает на граждан, которые могут быть связанными с Кремлем. Трейдеры, которые провели выгодные сделки, ранее не делали ставок на нефтяные фьючерсы. Теперь специалисты займутся проверками операций на бирже CME Group. В нее входит Нью-Йоркская площадка NYMEX.

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