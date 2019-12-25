Дмитрий Песков считает, что ситуация не требует немедленного реагирования властей.

В Кремле отказались реагировать на обвал нефти. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По данным чиновника, на данный момент правительство страны не планирует принимать дополнительные меры по стабилизации рынка нефти. Он напомнил, что с 1 мая начнет действовать подписанное соглашение между странами ОПЕК+.

В Кремле заметили, что нельзя оценивать ситуацию с рынком нефти лишь по одному дню или даже неделе. В связи с этим обвал нефтяных котировок до исторических минимумов текущего века не требует немедленного реагирования властей. Дмитрий Песков признал, что в мире складывается негативная ситуация из-за отрицательной динамики по снижению цен на нефть.

Кремль высказался на тему искусственного происхождения коронавируса.