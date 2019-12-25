Дмитрий Песков призвал не давать ситуации "апокалиптическую окраску".

В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что власти внимательно следят за динамикой развития цен на топливо.

Вчера произошел обвал цен на фьючерсы, цены на нефть не уходили в минус прокомментировал представитель Кремля

Дмитрий Песков рекомендовал журналистам и общественности не придавать ситуации "апокалиптическую окраску". Ситуацию с падением стоимость фьючерсов нефти до отрицательных показателей чиновник назвал "чисто торговым моментом".

В Кремле признают, что ситуацию с мировым нефтяным рынком можно считать неприятной. Однако сейчас Россия имеет необходимые резервы, чтобы минимизировать для себя последствия волатильности.

В России запретили торги американской нефтью.