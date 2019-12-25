В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что власти внимательно следят за динамикой развития цен на топливо.
Вчера произошел обвал цен на фьючерсы, цены на нефть не уходили в минус
прокомментировал представитель Кремля
Дмитрий Песков рекомендовал журналистам и общественности не придавать ситуации "апокалиптическую окраску". Ситуацию с падением стоимость фьючерсов нефти до отрицательных показателей чиновник назвал "чисто торговым моментом".
В Кремле признают, что ситуацию с мировым нефтяным рынком можно считать неприятной. Однако сейчас Россия имеет необходимые резервы, чтобы минимизировать для себя последствия волатильности.
В России запретили торги американской нефтью.
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