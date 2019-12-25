Зампред СБ РФ прокомментировал ситуацию с мировым падением цен на нефть.

Дмитрий Медведев сравнил ситуацию с ценами на нефть с картельным сговором. Об этом заместитель председателя Совета Безопасности написал в собственном аккаунте на Facebook.

То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор прокомментировал чиновник

Экс-глава правительства России предложил компаниям продавать нефть по принципу "take or pay". На данный момент отечественные нефтяники готовы обсуждать данный вариант с иностранными коллегами.

Напомним, что стоимость нефти из РФ накануне достигла отрицательного значения. Цена на марку Urals упала до минус 2 долларов за баррель. При этом цена на американскую марку WTI снизилась до минус 40 долларов за баррель. Позже значения поднялись до положительного уровня цен.

В России зафиксировали снижение цен на бензин.