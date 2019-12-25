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В России зафиксировали снижение цен на бензин
Сегодня, 9:39
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lesjasap

В России зафиксировали снижение цен на бензин

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В некоторых регионах страны упала стоимость бензина.

В России зафиксировали снижение цен на бензин. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК за период со 2 по 15 апреля. Журналисты рассказали, что стоимость топлива снизилась в отдельных регионах страны.  В Москве показатели не изменились.

Наибольший спад цены на бензин зарегистрирован в Сибири, Алтайском крае и республике Алтай. В этих регионах цена на Аи-92 в среднем опустилась на 23 копейки (до 40,73 рубля) за литр. Купить Аи-95 жители регионов могут за 42, 26 рубля (сокращение цены на 13 копеек).

В "Ведомостях" добавили, что стоимость дизельного топлива выросла. В Чувашии цена на летнее топливо возросла на 1,66 рубля (до 45,96 рублей за литр). Зимнее дизельное топливо больше всего выросло в стоимости на территории Ставрополья  - на 28 копеек (до 47,6 рублей за литр).

Ценам на нефть предрекли падение вопреки исторической сделке.

Теги: бензин, нефть, снижение цен
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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