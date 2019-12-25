Снижение объемов добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки не спасет ситуацию в мире.

Ценам на нефть предрекли падение вопреки исторической сделке. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на аналитическое исследование Goldman Sachs. Эксперты уверены, что в дальнейшем стоимость "черного золота" продолжит падение на мировых рынках. На ситуацию не повлияет сокращение добычи ресурса.

В Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти будет падать из-за быстрого заполнения мировых нефтехранилищ и продолжающейся пандемии коронавируса. Ситуацию не может спасти снижение добычи природного топлива на 9,7 млн баррелей ежесуточно. Этого показателя не хватит для разрешения кризисной ситуации.

Напомним, что мировые эксперты назвали основной проблемой рынка нефти отсутствие мест для ее хранения. Такое положение дел связано с избытком предложения. Нефтепроизводителям приходится хранить топливо на танкерах, которые временно перестали использоваться по назначению. Сейчас компании рассматривают возможность хранения сырья в вагонах-цистернах, а нефтепродуктов - а полиэтиленовых мешках. Затем их поместят в специальные контейнеры для грузоперевозок.

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