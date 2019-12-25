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В России запретили торги американской нефтью
Сегодня, 10:26
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lesjasap

В России запретили торги американской нефтью

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Московская биржа отказалась от торгов майскими фьючерсами WTI.

В России запретили торги американской нефтью. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Московской биржи во вторник, 21 апреля. Площадка запрещает торговать майскими фьючерсами на нефть марки WTI. Данная ситуация связана с рекордным падением стоимости нефти из США на нью-йоркской бирже NYMEX. 

Представители Московской биржи отмечают, что решение  о запрете торгов с американской нефтью связано с  интересами участников биржи и их клиентов. Так как торги майскими фьючерсами завершаются, стоимость бумаг на Московской бирже будет держаться на уровне в минус 37,63 доллара за баррель топлива. Именно такой показатель сформировался на момент закрытия NYMEX.

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Теги: nymex, wti, московская биржа, нефть, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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