Московская биржа отказалась от торгов майскими фьючерсами WTI.

В России запретили торги американской нефтью. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Московской биржи во вторник, 21 апреля. Площадка запрещает торговать майскими фьючерсами на нефть марки WTI. Данная ситуация связана с рекордным падением стоимости нефти из США на нью-йоркской бирже NYMEX.

Представители Московской биржи отмечают, что решение о запрете торгов с американской нефтью связано с интересами участников биржи и их клиентов. Так как торги майскими фьючерсами завершаются, стоимость бумаг на Московской бирже будет держаться на уровне в минус 37,63 доллара за баррель топлива. Именно такой показатель сформировался на момент закрытия NYMEX.

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