Дмитрий песков заявил, что пока подобные теории остаются бездоказательными.

Кремль высказался на тему искусственного происхождения коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Представитель Кремля считает, что на данный момент все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 не имеют под собой доказательной базы. У мировых экспертов нет достаточных сведений о том, что вирус мог быть изобретен в лаборатории. В связи с этим обвинения в чью бы то ни было сторону следует считать безосновательными.

Все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательны, пока нет достаточной информации, чтобы делать выводы прокомментировал Дмитрий Песков

Напомним, что в самом начале эпидемии коронавируса ученые высказывались об искусственном происхождении COVID-19. Недавно к данному предположению вернулись американские чиновники. Дональд Трамп заявил, что США начинают расследование причин распространения инфекции. В Вашингтоне предполагают, что в Китае могли намеренно допустить такую ситуацию. За проведение расследования выступают представители Австралии.

ООН раскритиковала решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ.