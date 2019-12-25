В Ухане ответили на сообщения об искусственной природе коронавируса

В интервью каналу CGTN о свойствах вируса рассказал глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин.

Ученый из Китая заявил, что не существует доказательств того, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Так в интервью каналу CGTN заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин. Вирусолог отметил, что вывод он сделал сделал на основе собственного понимания вирусологии.

Чжимин отметил, что у инфекции не получилось бы "выйти" из института, где он работает, поскольку там введена строгая система управления и регламент проведения исследований.

Ученый также назвал основанными на домыслах обвинения со стороны американскских специалистов в том, что коронавирус появился именно из Уханьского института вирусологии.

Ранее мы сообщали, что нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье заявил, что коронавирус создали в лаборатории в Ухане, городе, ставшем эпицентром пандемии. Профессор, отличившийся международной премией за открытие ВИЧ, считает что Covid-19 разработали китайские молекулярные биологи и добавили в него частицы ВИЧ. По словам Монтанье, это могло быть сделано с целью создания вакцины против СПИДа.

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