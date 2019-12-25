Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус могли создать в уханьской лаборатории

Более того, в вирус добавили частицы ВИЧ в попытке создать вакцину против СПИДа.

Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье заявил, что коронавирус создали в лаборатории в Ухане, городе, ставшем эпицентром пандемии. Об этом сообщает Le Parisien.

Профессор, отличившийся международной премией за открытие ВИЧ, считает что Covid-19 разработали китайские молекулярные биологи и добавили в него частицы ВИЧ. По словам Монтанье, это могло быть сделано с целью создания вакцины против СПИДа. Однако французское издание опровергает версию профессора о ВИЧ, приводя высказывания других ученых. Те уверены, что наличие в вирусе ВИЧ невозможно. Кроме того, в той же китайской лаборатории несколько лент назад заинтересовались вирусом, передаваемым клещами, а следом и вирусом из семейства коронавирусов, SARS. Однако и в тех исследованиях не говорилось ничего о ВИЧ.

Не следует принимать за идиотов тех исследователей и представлять, что они играют в учеников колдуна в своих лабораториях. – заявил вирусолог Энн Гоффард в опровержение слов Монтанье.

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