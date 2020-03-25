Кальмары перекодировали РНК за пределами клеточного ядра

Кальмары умеют редактировать собственную генетическую информацию для удовлетворения потребностей клеток.

Кальмары перекодировали собственную генетическую информацию. Они изменили РНК за пределами клеточного ядра. Об этом заявили журналисты "Медиапотока" со ссылкой на ученых из Морской биологической лаборатории. Они добавили, что данная способность у кальмаров выявлена еще в 2015 году. Однако тогда исследователи считали, что "редактирование" возможно лишь в самом ядре нейрона. Предполагалось, что только после этого процесса модифицированные РНК попадают в клетку. Сейчас науке удалось опровергнуть это предположение.

Это означает, что теоретически они могут модифицировать функцию белка для удовлетворения локализованных потребностей клетки прокомментировали авторы работы

При редактировании РНК вне клеточного ядра, кальмары способны самостоятельно настраивать тип белков, которые должны вырабатываться в нервной системе. На данный момент ученым известно, что редактирование генетических данных происходит в аксоне (длинной нейронной проекции). Аксон передает электронные импульсы другим нейронам. Ранее наука не знала подобных примеров самостоятельного редактирования.

Фото и видео: Isabel C. Vallecillo-Viejo et al. / Nucleic Acids Research, 2020

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