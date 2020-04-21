Министр энергетики объяснил падение цен на фьючерсы WTI действиями спекулянтов

Новак заверил, что страны Опек следят за ситуацией.

Во вторник, 21 апреля, стало известно, что цена нефти WTI впервые в истории упала до отрицательных значений из-за действий спекулянтов. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Не стоит драматизировать ситуацию. Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью заявил он

Также Нова напомнил, что котировки июньского фьючерса на Brent и WTI намного выше. По его словам, в настоящее время страны Опек продолжают следить за соответствующей ситуацией.

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Видео:Valdai Club, kremlin.ru/YouTube