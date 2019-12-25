Стало известно о жестком разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии

Наследный принц Эр-Рияда поставил президенту России ультиматум.

Стало известно о жестком телефонный разговоре Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Об этом рассказали журналисты онлайн-издания Middle East Eye, офис которого располагается в Лондоне. Представители портала уверены, что Саудовская Аравия выступала жестко и выдвинула президенту России ультиматум. Требование было связано с тем, что Москва должна согласиться снизить объемы добычи нефти. В обратном случае Эр-Рияд объявит ценовую войну.

Путин отказался от такого условия, и звонок плохо закончился прокомментировали в Middle East Eye

Телефонный телефон состоялся перед заседанием стран-участниц сделки ОПЕК+ в начале марта 2020 года. Напомним, что тогда сторонам не удалось договориться о продлении соглашений, так как Эр-Рияд хотел изменить условия договора и снизить количество добываемой нефти.

В Middle East Eye добавили, что перед переговорами с Владимиром Путиным принц Саудовской Аравии общался с советником президента США по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером. Американец знал об условиях, которые Эр-Рияд собирался предъявить Москве, однако в Вашингтоне не стали накладывать на требование вето.

В Кремле отказались реагировать на обвал нефти.