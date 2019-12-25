Аналитики отмечают, что рынок сейчас переполнен нефтью.

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть, несмотря на достижение договорённостей в рамках соглашения по сокращению добычи ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg.

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco официально выставила цены на поставки сырья в мае. Для Азии они оказались снижены на 4,2 доллара за баррель. Отмечается, что Азия это крупнейший рынок сбыта.

Аналитики отмечают, что рынок сейчас переполнен нефтью — при этом саудиты намерены до конца бороться за свою часть рынка.

Ранее Новак отметил, что Путин сыграл в заключении договора ключевую роль. Глава РФ несколько раз связывался с Дональдом Трампом и с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Министр считает, что без Путина сделка могла не состояться.