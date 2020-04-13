Раскрыта роль Путина в соглашении по нефти ОПЕК+

Министр энергетики отметил, что Путин сыграл в заключении договора ключевую роль.

Министр энергетики России Александр Новак раскрыл роль Владимира Путина в соглашении стран ОПЕК+ по нефти в интервью программе "Вести".

Новак отметил, что Путин сыграл в заключении договора ключевую роль. Глава РФ несколько раз связывался с Дональдом Трампом и с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Министр считает, что без Путина сделка могла не состояться.

Страны ОПЕК+, в том числе Россия, заключили новое соглашение по сокращению добычи нефти 12 апреля. В мае и июне этого года снижение составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Страны G20 дополнительно снизят еще на 3,7 миллиона баррелей, Ближневосточные страны – на 2 миллиона сверху.

Ценам на нефть предрекли падение вопреки исторической сделке.

Видео: kremlin.ru