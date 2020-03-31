Максиму Бойко может грозить до 20 лет тюрьмы.

В США арестовали россиянина по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщил портал MSN. По данным журналистов, Максим Бойко прибыл в Америку вместе с женой в январе 2020 года. На таможне мужчина задекларировал наличными 20 тысяч долларов (более 1,5 млн рублей).

Россиянин объяснил, что получил средства в результате сдачи недвижимости и инвестирования. В ФБР считают, что Бойко получил деньги благодаря "отмыву" для киберпреступников из QQAAZZ. Сейчас подозреваемый направлен полицией в Питтсбург. В городе местные прокуроры расследуют дело в отношении возможных пяти латвийских сообщников россиянина.

За данное преступление россиянину может грозить до 20 лет тюремного заключения.

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