  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:18
90
lesjasap
Код вставки плеера

В США арестовали россиянина по подозрению в отмывании денег

0 0

Максиму Бойко может грозить до 20 лет тюрьмы.

В США арестовали россиянина по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщил портал MSN. По данным журналистов, Максим Бойко прибыл в Америку вместе с женой в январе 2020 года. На таможне мужчина задекларировал наличными 20 тысяч долларов (более 1,5 млн рублей).

Россиянин объяснил, что получил средства в результате сдачи недвижимости и инвестирования. В ФБР считают, что Бойко получил деньги благодаря "отмыву" для киберпреступников из QQAAZZ. Сейчас подозреваемый направлен полицией в Питтсбург. В городе местные прокуроры расследуют дело в отношении возможных пяти латвийских сообщников россиянина.

За данное преступление россиянину может грозить до 20 лет тюремного заключения.

США начали развертывание ЗРК Patriot на военной базе в Ираке.

Теги: арест, мошенничество, отмывание денег, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии