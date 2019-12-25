Инсайдер: Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE

Стоить он будет в районе 200-300 долларов.

Сетевой инсайдер MauriQHD утверждает, что корпорация Apple работает над новым смартфоном, который будет стоить дешевле нового iPhone SE.

Дизайн будет, как у одного из прошлых флагманов и стоить он будет в районе 200-300 долларов. Современного процессора, большого экрана и мощного аккумулятора у телефона не будет, но он может завоевать популярность на рынке.

Тот же инсайдер утверждает, что Apple разрабатывает игровую консоль, которая составит конкуренцию PlayStation.

Ранее Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook.

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