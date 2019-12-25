Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook

При закрытии крышки можно повредить дисплей.

Пользователи, которые опасаются слежки за ними при помощи встроенной в ноутбук веб-камеры, часто заклеивают объектив. На рынке уже даже появились защитные шторки и накладки. Но компания Apple предупреждает, что если с таким аксессуаром закрыть крышку MacBook, MacBook Pro или MacBook Air, то можно повредить дисплей.

В компании пояснили, что в закрытом состоянии зазор между верхней крышкой и нижней частью ноутбуков минимален и не рассчитан на нахождение там иных предметов. Также в камере есть датчик внешнего освещения, то есть если он будет заклеен, то работа автоматической настройки яркости и функции True Tone будет нарушена.

При этом в Apple считают, что поводов для боязни слежки у владельцев MacBook нет, так как ноутбуки снабжены светодиодным индикатором, который всегда загорается, когда камера находится в рабочем режиме.

Если же заклеивать камеру всё равно крайне необходимо, то нужно использовать средства, не толще 0,1 мм (принтерная бумага).

Ранее Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14.

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