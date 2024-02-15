У петербургской организации изъяли 50 кг щупальцев кальмара и 100 кг мяса мидий без указания срока годности

Прокуратура Петродворцового района провела проверку исполнения законодательства о качестве и безопасности пищевой продукции.

В Петербурге у одной из организаций по решению прокуратуры изъяли морепродукты без сроков годности. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура Петродворцового района провела проверку исполнения законодательства о качестве и безопасности пищевой продукции. К проведению проверки привлечены специалисты Роспотребнадзора, а также Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Установлено, что организация осуществляла деятельность по обороту морепродуктов без ветеринарных сопроводительных документов. Полуфабрикаты находились без указания времени обработки и начала нахождения в производственном помещении.

Работники прокуратуры проконтролировали изъятие на утилизацию 50 кг щупальцев кальмара и 100 кг мяса мидий, не отвечающих требованиям безопасности пищевой продукции.

Решается вопрос о принятии меры прокурорского реагирования в отношении юридического лица.

Фото: Telegram/ Прокуратура СПб