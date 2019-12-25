ЕС введет повышенные пошлины на импорт украинской продукции

Повышенные пошлины коснутся некоторых сельскохозяйственных товаров.

Евросоюз введет повышенные пошлины на импорт украинской продукции с 6 июня. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Повышенные пошлины коснутся некоторых сельскохозяйственных товаров. Отмечается, что в связи с грядущим истечением договоренностей с Киевом ЕС планирует их заменить так называемыми "переходными мерами", пока обе стороны будут обновлять торговое соглашение. Решение об отмене льгот на украинский импорт было принято во многом из-за усилий Польши на фоне протестов европейских фермеров.

Ранее мы сообщали, что Европарламент начал расследование после поездки евродепутатов в Москву.

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