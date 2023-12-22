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Ленобласть в 2023 году на 58% увеличила экспорт собственной продукции АПК
Сегодня, 11:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть в 2023 году на 58% увеличила экспорт собственной продукции АПК

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Традиционно основу экспорта из продукции АПК составляли яйцо и мясо птицы.

Ленинградская область в 2023 году на 58% увеличила экспорт собственной продукции АПК. Об этом сообщила региональная администрация.

Традиционно основу экспорта из продукции АПК составляли яйцо и мясо птицы.

Сегодня, при сокращении географии продаж табака и ограничениях на продукцию птицеводства, область работает над диверсификацией экспорта, ищет новые возможности, рынки сбыта, вовлекает новых производителей в экспортную деятельность.

Олег Малащенко, зампред правительства Ленобласти по АПК

В прошлом году область увеличила поставки за рубеж рыбной и зерновой продукции, жиров и масел.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: продукция, экспорт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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