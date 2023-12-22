Ленобласть в 2023 году на 58% увеличила экспорт собственной продукции АПК

Ленинградская область в 2023 году на 58% увеличила экспорт собственной продукции АПК. Об этом сообщила региональная администрация.
Традиционно основу экспорта из продукции АПК составляли яйцо и мясо птицы.
Сегодня, при сокращении географии продаж табака и ограничениях на продукцию птицеводства, область работает над диверсификацией экспорта, ищет новые возможности, рынки сбыта, вовлекает новых производителей в экспортную деятельность.
Олег Малащенко, зампред правительства Ленобласти по АПК
В прошлом году область увеличила поставки за рубеж рыбной и зерновой продукции, жиров и масел.
Фото: администрация Ленобласти
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