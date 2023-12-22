Экономист Бархота предсказал сложности с экспортом сельхозпродукции из-за нового закона США

По словам эксперта, его одобрение станет причиной ограничений на экспорт отечественного зерна в некоторые регионы.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота предсказал сложности с экспортом сельхозпродукции из-за нового закона США. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам экономиста, новый законопроект по снижению зависимости от российской сельскохозяйственной продукции может негативно повлиять на экономику РФ. Он уточнил, что его одобрение станет причиной ограничений на экспорт отечественного зерна в некоторые регионы.

Кроме того, новый законопроект может повлиять на другие страны, которые покупают у Москвы сельхозпродукцию. Бархота уточнил, что возникнут либо ограничения на ее ввоз в регионы, либо будет рост издержек для стран приема.

Ранее психолог Белявская дала советы студентам во время сессии.

Фото: Pixabay.com