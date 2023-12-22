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Психолог Белявская дала советы студентам во время сессии
Сегодня, 14:45
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Психолог Белявская дала советы студентам во время сессии

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По словам эксперта, очень важно подготовиться к экзамену морально.

Психолог Анна Белявская дала советы студентам, как вести себя во время сессии и готовиться к экзаменам. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, очень важно подготовиться к экзамену морально, чтобы усердное изучение материала не прошло напрасно. Она призвала относиться к себе как к профессиональному спортсмену и правильно питаться накануне важного момента.

Также Белявская посоветовала остановиться на мгновение и сделать несколько глубоких вдохов, если студенту достался вопрос, на который он не знает ответа. Психолог добавила, что педагоги всегда будут на стороне студентов и захотят сделать все, чтобы те сдали экзамен.

Ранее аналитик Беляев объяснил, кто боится победы Трампа на выборах.

Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, психолог, сессия, советы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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