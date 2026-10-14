Психолог объяснила, почему запреты не защищают подростков от опасного контента в интернете

Ограничения могут работать с маленькими детьми, однако в подростковом возрасте ситуация меняется.

Полностью оградить подростка от нежелательной информации в интернете одними запретами не получится. Гораздо важнее доверительные отношения в семье, которые позволяют ребенку обсуждать с родителями даже самые неудобные темы. Об этом семейный психолог Светлана Ладейщикова рассказала изданию "Вечерний Санкт-Петербург".

По словам специалиста, ограничения могут работать с маленькими детьми, однако в подростковом возрасте ситуация меняется. Ребенку становится важно отстаивать самостоятельность, проверять границы дозволенного и меньше зависеть от мнения взрослых. Поэтому чрезмерный контроль нередко провоцирует обратную реакцию: подросток начинает скрывать свои интересы и намеренно нарушать правила.

Ладейщикова считает, что основа цифровой безопасности закладывается задолго до появления первых конфликтов. Если в семье принято открыто говорить о личных переживаниях, взрослеющему ребенку проще обратиться к родителям за советом. Например, взрослые могут вместе с ним изучить интересующий сайт и объяснить, какие риски там встречаются. В таком случае запретный контент теряет часть своей привлекательности.

При этом доверие не возникает само собой. Если в семье годами избегали разговоров о сексе, отношениях и других личных вопросах, внезапные наставления родителей в подростковом возрасте могут вызвать у ребенка недоумение. Поэтому психолог советует постепенно формировать привычку обсуждать сложные темы без осуждения.

Взрослым тоже не обязательно сразу находить ответы на все вопросы. Если разговор вызывает смущение или растерянность, можно честно сказать об этом и попросить время подумать. Главное — не отталкивать ребенка и не давать ему почувствовать, что обращаться за помощью небезопасно.

Отдельное внимание специалист предлагает уделять темам, которые часто становятся семейным табу, в том числе смерти. Если взрослые избегают подобных разговоров, подросток может искать ответы в интернете и воспринимать опасные идеи через искаженную, романтизированную картину. Спокойное обсуждение сложных вопросов помогает объяснить реальность без запугивания и осуждения.

По мнению Ладейщиковой, задача родителей — не изолировать детей от всего потенциально опасного, а научить их ориентироваться в сложном мире. Доверительные отношения не гарантируют, что подросток никогда не столкнется с вредным контентом, но повышают вероятность того, что в трудной ситуации он обратится за поддержкой к близким, а не останется с проблемой один на один.

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Фото: unsplash (Nicolò Canu)