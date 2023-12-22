Аналитик Беляев объяснил, кто боится победы Трампа на выборах

По словам эксперта, в случае победы республиканца интересы предпринимателей могут отойти на второй план.

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, кто боится победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в случае победы Трампа интересы предпринимателей могут отойти на второй план, и их заменят интересы государства. Он подчеркнул, что бизнесменам будет невыгодна победа республиканца. Также Беляев добавил, что экс-президент даст им определенные широкие возможности для прибыльной работы, однако не откажется от своей позиции так называемого "предпринимательского антиэгоизма".

Ранее эксперт заявил об отсутствии влияния зарядных устройств на взрывы гаджетов.

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