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Аналитик Беляев объяснил, кто боится победы Трампа на выборах
Сегодня, 15:32
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Аналитик Беляев объяснил, кто боится победы Трампа на выборах

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По словам эксперта, в случае победы республиканца интересы предпринимателей могут отойти на второй план.

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, кто боится победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в случае победы Трампа интересы предпринимателей могут отойти на второй план, и их заменят интересы государства. Он подчеркнул, что бизнесменам будет невыгодна победа республиканца. Также Беляев добавил, что экс-президент даст им определенные широкие возможности для прибыльной работы, однако не откажется от своей позиции так называемого "предпринимательского антиэгоизма".

Ранее эксперт заявил об отсутствии влияния зарядных устройств на взрывы гаджетов.

Фото: Pixabay.com

Теги: выборы президента сша, дональд трамп, михаил беляев, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Новости России,

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