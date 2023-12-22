Эксперт заявил об отсутствии влияния зарядных устройств на взрывы гаджетов

По его словам, перепад напряжения в сети опасен больше для обогревательных приборов.

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов заявил об отсутствии влияния зарядных устройств на взрывы гаджетов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, возгорание зарядных устройств гаджетов практически невозможно. Эксперт подчеркнул, что перепад напряжения в сети опасен больше для обогревательных приборов. Кузнецов напомнил, что по статистике пожаров от простых бытовых устройств зарядки занимают не первое место. При этом он призвал следить за целостностью приборов, однако нагревание зарядного устройства является нормальным процессом.

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