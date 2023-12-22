Депутат объяснил главную цель закона о лишении имущества за фейки об армии

Андрей Исаев раскрыл подробности законопроекта Госдумы.

Закон о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России позволит государству бороться с теми людьми, которые занимаются распространением подобных вбросов за пределами страны. Соответствующее заявление сделал первый заместитель председателя от фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в интервью журналистам телеканала "360". По словам парламентария, если эти граждан не хотят вести себя как патриоты, то хотя бы не должны быть мерзавцами.

Достаточное количество тех людей, которые намеренно распространяют фейки, участвуют в пропагандистской борьбе против нас... В их отношении возбуждают уголовные дела, иногда даже заочно выносятся приговоры, но с них, что называется, как с гуся вода. Андрей Исаев, депутат ГД

Политик добавил, что лиц, которые уехали из России в другие страны, никто не выдаст. Однако часть из них реально не только обладает собственностью, но и активно ее эксплуатирует. Новый законопроект позволит наказать тех, до кого отечественное правосудие "пока не может дотянуться".

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Фото: Piter.tv