Психолог объяснил, почему отношение россиян к переработкам изменилось

Российские сотрудники стали внимательнее относиться к личным границам на работе. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал психолог Роман Сухинин. Эксперт заметил, что теперь люди лучше понимают ту цену, которую они платят из-за постоянного напряжения. Несколько лет назад переработки, звонки вечером или работа до финишной черты могли восприниматься в обществе почти как признак отличного работника. Однако сейчас граждане чаще задумываются о том, насколько оправданы требования работодателей и компаний. Они обсуждают вопрос того, где проходит граница между профессиональной ответственностью и постоянным напряжением.
Сейчас же гораздо чаще возникает вопрос: а где заканчивается моя личная жизнь и профессионализм? И где начинается хроническое истощение? Это вовсе не значит, что люди стали менее работоспособными, скорее они меньше готовы считать ненормальные условия нормой.
Роман Сухинин, психолог
Специалист сообщил, что требования стрессоустойчивости и многозадачности в объявлениях о работе могут восприниматься соискателями как предупреждение о неблагоприятных условиях трудовой деятельности.
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Фото: Piter.tv
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