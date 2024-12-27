Daily Mail: признаки инопланетной жизни "обнаружены" в 120 световых годах от Земли

Учёные выявили признаки характерной биологической сигнатуры микробной жизни на покрытой океаном планете, которая может быть "кишащей жизнью".

Это наиболее вероятное объяснение нового открытия, сделанного учёными, которые утверждают, что обнаружили самые многообещающие признаки жизни за пределами нашей Солнечной системы. Используя данные космического телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST), астрономы из Кембриджского университета определили химические "отпечатки" диметилсульфида (DMS) и диметилдисульфида (DMDS) — молекул, указывающих на наличие жизни. На Земле эти молекулы вырабатываются только живыми организмами — в первую очередь микроорганизмами, такими как морской фитопланктон.

Молекулы были обнаружены в атмосфере экзопланеты K2-18b, которая находится примерно в 124 световых годах от Земли в созвездии Льва. Она вращается вокруг красного карлика в так называемой "обитаемой зоне", которая считается наиболее перспективным местом для поиска планет, пригодных для жизни. K2-18b в 2,6 раза больше Земли и в 8,6 раза массивнее её. Эксперты считают, что планета, скорее всего, покрыта океаном, что делает её так называемым "океаническим миром". Температура на планете такая же, как на Земле, но она вращается вокруг своей звезды так близко, что год там длится всего 33 дня. Предыдущие наблюдения выявили в её атмосфере метан и углекислый газ — впервые на экзопланете в обитаемой зоне были обнаружены молекулы на основе углерода.

Теперь анализ новых данных выявил соединения, которые, насколько известно учёным, вырабатываются только живыми организмами. Концентрация DMS и DMDS в атмосфере K2-18b сильно отличается от концентрации на Земле, где она обычно составляет менее одной миллиардной доли от объёма. На K2-18b они, по оценкам, в тысячи раз сильнее — более 10 частей на миллион. Исследование возглавил профессор Никку Мадхусудхан из Кембриджского института астрономии.

Более ранние теоретические исследования предсказывали, что в мирах Гидры возможен высокий уровень газов на основе серы, таких как DMS и DMDS. И теперь мы наблюдаем это в соответствии с тем, что было предсказано. Учитывая всё, что мы знаем об этой планете, мир Гиксов с океаном, кишащим жизнью, — это сценарий, который лучше всего соответствует имеющимся у нас данным. Никку Мадхусудхан из Кембриджского института астрономии

Эксперт сказал о том, что, хотя результаты впечатляют, важно получить больше данных, прежде чем утверждать, что жизнь была обнаружена на другой планете. И хотя он настроен с осторожным оптимизмом, на K2-18b могут происходить ранее неизвестные химические процессы, которые могут объяснить полученные результаты. Для подтверждения того, что результаты не являются случайными, необходимы дальнейшие наблюдения с помощью JWST. Его команда также надеется провести дальнейшие эксперименты, чтобы определить, можно ли производить DMS и DMDS небиологическим способом на уровне, который наблюдается в настоящее время.

Спустя десятилетия мы сможем оглянуться на этот момент времени и понять, что именно тогда живая Вселенная оказалась в пределах досягаемости. Это может стать переломным моментом, когда мы внезапно сможем ответить на фундаментальный вопрос о том, одни ли мы во Вселенной. Никку Мадхусудхан из Кембриджского института астрономии

Чтобы определить химический состав атмосфер далёких планет, астрономы анализируют свет родительской звезды, когда планета проходит перед ней. Во время транзита K2-18b JWST может зафиксировать снижение яркости звезды, и лишь малая часть звёздного света проходит через атмосферу планеты, прежде чем достичь Земли. Поглощение части звёздного света атмосферой планеты оставляет следы в звёздном спектре, которые астрономы могут сопоставить, чтобы определить состав атмосферы экзопланеты. В прошлом году JWST обнаружил слабые признаки того, что на K2-18b происходит что-то ещё, наряду с обнаружением метана и углекислого газа.

Мы не знали наверняка, был ли сигнал, который мы увидели в прошлый раз, связан с DMS, но даже намёка на это было достаточно, чтобы мы ещё раз посмотрели на него с помощью JWST, используя другой инструмент. Никку Мадхусудхан из Кембриджского института астрономии

Более ранний, предварительный вывод о DMS был сделан с помощью инструментов JWST NIRISS (ближняя инфракрасная камера и спектрограф без щелей) и NIRSpec (ближняя инфракрасная спектрографическая камера), которые вместе охватывают ближний инфракрасный диапазон (0,8–5 микрон). Для нового независимого наблюдения использовался прибор MIRI (Mid-Infrared Instrument) космического телескопа JWST в диапазоне среднего инфракрасного излучения (6–12 микрон).

Это независимое доказательство, полученное с помощью другого прибора, чем тот, что мы использовали раньше, и в другом диапазоне длин волн, где нет пересечения с предыдущими наблюдениями. Никку Мадхусудхан из Кембриджского института астрономии

"Сигнал был сильным и четким".

Соавтор исследования Монс Холмберг, научный сотрудник Института космических телескопов в Балтиморе, США, добавил, что для него было невероятно осознавать, что результаты появляются и остаются неизменными в ходе обширного независимого анализа и проверок на устойчивость. DMS и DMDS — это молекулы из одного химического семейства, и обе они, как предполагается, являются биомаркерами. Обе молекулы имеют схожие спектральные характеристики в наблюдаемом диапазоне длин волн, хотя дальнейшие наблюдения помогут различить эти две молекулы. Проведенная в Кембридже научная работа является отправной точкой для всех исследований, которые сейчас необходимы для подтверждения и понимания последствий этих захватывающих открытий.

По словам команды, их наблюдения достигли уровня статистической значимости "три сигмы", что означает вероятность 0,3%, что они произошли случайно. Чтобы попасть в общепринятую классификацию научных открытий, наблюдения должны были бы преодолеть порог в пять сигм, то есть вероятность того, что они произошли случайно, была бы ниже 0,00006 процента. По их словам, от 16 до 24 часов последующих наблюдений с помощью JWST могут помочь им достичь столь важной пятисигмальной значимости. Открытие было опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

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Фото и видео: Institute of Astronomy, Cambridge; Daily Mail