Обама заявил о вере в существование инопланетян
Сегодня, 13:49
По словам экс-главы Белого дома, инопланетян не прячут в "Зоне 51".

Бывший президент США Барак Обама заявил о вере в существование инопланетян. Об этом он рассказал в подкасте блогера Брайана Тайлера Коэна.

По словам экс-главы Белого дома, инопланетян не прячут в "Зоне 51", которая находится в штате Невада. Он подчеркнул, что речь идет о настоящих инопланетянах.

Подземное сооружение не существует, если только нет какого-то огромного заговора, скрывшего это от президента США

Барак Обама, экс-президент США

Отметим, что под "Зоной 51" принято считать часть Учебно-испытательного центра Невады военно-воздушной базы Эдвардс. Проход на территорию строго запрещен, она охраняется вооруженными военными.

Фото: YouTube / Brian Tyler Cohen

