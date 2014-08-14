В США столетняя женщина раскрыла секрет долголетия

С 2008 года пенсионерка живет в доме престарелых.

Столетняя жительница американского штата Колорадо Нанетт Урлье раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает издание The Pueblo Chieftain.

По словам женщины, нужно пить больше французского шампанского. Отмечается, что Урлье родилась во французском городе Реймс, но в молодости переехала в США, где создала семью и работала швеей. С 2008 года пенсионерка живет в доме престарелых.

Урлье также заявила, что если бы смогла вернуться в прошлое, то выбрала бы период времени, когда ей было двадцать с небольшим лет. Одним из самых приятных воспоминаний долгожительница назвала момент, когда готовила друзьям и близким зеленое картофельное пюре.

Ранее мы сообщали, что средняя продолжительность жизни в России достигла 74,2 года.

Фото: pxhere.com