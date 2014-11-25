В Петербурге в роддоме №17 за сутки родились пять пар двойняшек

Среди малышей 5 мальчиков и столько же девочек.

В петербургском роддоме №17 за сутки на свет появились пять пар двойняшек. В трёх случаях у рожениц это были первые роды, в двух – вторые. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Среди малышей 5 мальчиков и столько же девочек. В двух случаях у мам на свет появилось по двое мальчиков, еще в двух – по две девочки. У одной из рожениц родились разнополые двойняшки.

Вес девочек — от 1690 до 2840 г. Рост – от 43 до 49 см. Мальчики, традиционно, несколько крупнее. Их вес варьируется от 2340 до 3520 г. Рост малышей – от 44 до 52 см.

Все мамы и малыши здоровы и пока находятся под наблюдением врачей.

Необычная двойня появилась на свет в 10 Родильном доме Петербурга в январе 2025 года. Константин родился 2 января в 23:47, а 3 января в 00:05 появился на свет Михаил.

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Фото: Telegram/ Комздрав СПб