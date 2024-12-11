Необычная двойня появилась на свет в 10 Родильном доме Петербурга

Необычная двойня появилась на свет в 10 Родильном доме Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению.
В новогодние праздники в семье Мороз родились мальчики-двойняшки. Константин родился 2 января в 23:47, а 3 января в 00:05 появился на свет Михаил.
С рождением двойняшек Вадим и Полина Мороз стали многодетными родителями, а в разных датах рождения детей видят только преимущества. Мама мальчиков отметила, что изначально хотела, чтобы у каждого из сыновей был свой путь, выбор и индивидуальность.
Фото: Комздрав СПб
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