Необычная двойня появилась на свет в 10 Родильном доме Петербурга

Константин родился 2 января в 23:47, а 3 января в 00:05 появился на свет Михаил.

Необычная двойня появилась на свет в 10 Родильном доме Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению.

В новогодние праздники в семье Мороз родились мальчики-двойняшки. Константин родился 2 января в 23:47, а 3 января в 00:05 появился на свет Михаил.

С рождением двойняшек Вадим и Полина Мороз стали многодетными родителями, а в разных датах рождения детей видят только преимущества. Мама мальчиков отметила, что изначально хотела, чтобы у каждого из сыновей был свой путь, выбор и индивидуальность.

Фото: Комздрав СПб