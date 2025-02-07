Одну из двойняшек сбитых в Пушкине выписали из больницы

Стало известно о состоянии сестер-близнецов, которые попали под колеса автомобиля на перекрестке Оранжерейной и Ленинградской улиц. Одна девочка уже покинула медицинское учреждение, вторая продолжает находиться в реанимации.

Одну из 10-летних сестер-двойняшек, пострадавших в ДТП в Пушкине, выписали из больницы. Об этом сообщил источник в медицинских кругах. Вторая девочка остается в реанимационном отделении.

Их мать также продолжает лечение в отделении сочетанной травмы, ее состояние оценивается медиками как тяжелое.

Трагедия произошла 26 марта около 14:35 на перекрестке Оранжерейной и Ленинградской улиц. На кадрах с камер видеонаблюдения зафиксировано, как к остановке подошла бабушка с палочкой, за ней следовала мама, державшая за руки двоих детей. Автомобиль, не вписываясь в поворот, направился прямо на группу людей. В последний момент женщина попыталась прикрыть дочерей своим телом.

Знакомая семьи рассказала, что в тот день у девочек был день рождения — им исполнилось 10 лет, и они направлялись за праздничным тортом. В результате аварии пострадали четверо: мама с детьми и сам водитель. По имеющимся данным, одна из сестер находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.