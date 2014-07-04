Принц Уильям прокатился на танке недалеко от границы России и Эстонии

Наследник британского престола посетил эстонскую базу НАТО в Тапе.

Британский принц Уильям утром 21 марта прибыл на базу НАТО, расположенную в городе Тапа, Эстония. Наследник престола появился перед журналистами в полной военной экипировке, управляя британским танком Challenger 2, – сообщают в BBC.

По словам Уильяма, он был рад "испачкать руки" и таким образом выразить поддержку Эстонии. Военный объект в Тапе, по замечанию британского принца, играет важную стратегическую роль из-за относительно близкого расположения к границе России.

База, на которую приехал принц Уильям, находится в 120 км от российской границы и является крупнейшим военным объектом НАТО.

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Фото: BBC / PA Media