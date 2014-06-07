Президент Литвы заявил о готовности отправить войска на Украину

Он также усомнился в искренности желания руководства РФ участвовать в мирном урегулировании конфликта.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности отправить войска на Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Науседа отметил, что его страна готова оказать необходимую поддержку Киеву. Он подчеркнул, что должна быть "приверженность всех стран этой коалиции оказать помощь". Также президент Литвы усомнился в искренности желания руководства РФ участвовать в мирном урегулировании конфликта.

Ранее мы сообщали, что Франция и Италия заблокировали новый пакет помощи Украине.

Фото: YouTube / EU Debates | eudebates.tv