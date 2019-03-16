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Франция и Италия заблокировали новый пакет помощи Украине
Сегодня, 10:48
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Франция и Италия заблокировали новый пакет помощи Украине

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Речь идет о предоставлении ЕС 5 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в 2025 году.

Франция и Италия заблокировали новый пакет помощи Украине от Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о предоставлении ЕС 5 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в 2025 году. Отмечается, что эти средства должны были пойти на покупку 2 млн артиллерийских снарядов. Большинство из 27 стран-членов ЕС выступили за новый пакет помощи, однако Франция и Италия "не торопятся брать на себя обязательства по конкретным финансовым объемам".

Ранее мы сообщали, что ЕС не намерен принимать условия России по Украине.

Фото: pxhere.com

Теги: евросоюз, италия, пакет помощи, украина, франция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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