Bloomberg: ЕС не намерен принимать условия России по Украине

По информации источника, Европа ни при каких обстоятельствах не будет выполнять условия Путина.

Евросоюз не намерен принимать условия России по урегулированию на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран организации.

По информации источника, один из высокопоставленных чиновников утверждает, что Европа ни при каких обстоятельствах не будет выполнять условия президента РФ Владимира Путина. Речь может идти о требовании Москвы остановить принудительную мобилизацию на Украине и перевооружение ВСУ.

Ранее мы сообщали, что ЕС вводит с 1 апреля торговые контрмеры в отношении товаров США.

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