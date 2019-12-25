ЕС вводит с 1 апреля торговые контрмеры в отношении товаров США

Также сообщается, что Еврокомиссия готовит новый пакет контрмер к середине апреля.

Евросоюз вводит с 1 апреля торговые контрмеры в отношении товаров США. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович в своем аккаунте в социальной сети X.

Данная мера является ответом на пошлины Вашингтона, которые ввели по распоряжению президента США Дональда Трампа. По словам Шефчовича, Соединенные Штаты "выбрали необоснованные тарифы". Он также подтвердил, что Еврокомиссия готовит новый пакет контрмер к середине апреля.

Ранее политолог назвал инфошумом слухи о новых пошлинах США на товары из РФ.

Фото: pxhere.com