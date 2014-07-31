Политолог назвал инфошумом слухи о новых пошлинах США на товары из РФ

По его словам, это попытки оказать внешнее риторическое давление на страну со стороны Трампа.

Политолог-американист Малек Дудаков назвал инфошумом слухи о новых пошлинах США на товары из России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал новости в зарубежных СМИ о планах президента США Дональда Трампа ввести новые торговые пошлины на российские товары. По его словам, это попытки оказать внешнее риторическое давление на страну со стороны американского лидера. Дудаков отметил, что в случае урегулирования конфликта на Украине будут идти разговоры о смягчении санкций.

Ранее синоптик Ильин анонсировал похолодание в Москве на выходных.

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