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Политолог назвал инфошумом слухи о новых пошлинах США на товары из РФ
Сегодня, 14:25
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Политолог назвал инфошумом слухи о новых пошлинах США на товары из РФ

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По его словам, это попытки оказать внешнее риторическое давление на страну со стороны Трампа.

Политолог-американист Малек Дудаков назвал инфошумом слухи о новых пошлинах США на товары из России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал новости в зарубежных СМИ о планах президента США Дональда Трампа ввести новые торговые пошлины на российские товары. По его словам, это попытки оказать внешнее риторическое давление на страну со стороны американского лидера. Дудаков отметил, что в случае урегулирования конфликта на Украине будут идти разговоры о смягчении  санкций.

Ранее синоптик Ильин анонсировал похолодание в Москве на выходных.

Фото: pxhere.com

Теги: мнение эксперта, россия, сша, товары, торговые пошлины
Категории: Лента новостей, Новости России,

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