Синоптик Ильин анонсировал похолодание в Москве на выходных

По словам эксперта, теплая погода в столице продлится до 14 марта.

Синоптик Александр Ильин анонсировал похолодание в Москве на выходных. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, теплая погода в столице продлится до пятницы, 14 марта. Он подчеркнул, что со вторника будет преобладать пасмурная погода с осадками. С 15 марта температура снизится до +3 градусов днем и до -4 в ночное время. Ильин добавил, что период прохладной погоды в Москве продлится до 19 марта.

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Фото: Piter.tv