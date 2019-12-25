Автоюрист рассказал, где россияне могут сдать на права за границей

Он также отметил, что заграничные права на российские нужно поменять в течение года.

Автоюрист Лев Воропаев рассказал, где россияне могут сдать на права за границей. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, граждане России могут сдать на права в Белоруссии и Киргизии. Он подчеркнул, что в Белоруссии будет непросто сдать экзамен, поскольку там процедура жестче и правила дорожного движения более подробные. При этом Воропаев отметил, что с белорусскими правами можно управлять автомобилем в России. В остальных случаях, по словам автоюристам, заграничные права на российские нужно поменять в течение года.

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