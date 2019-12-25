Россия и Мьянма создадут рабочую группу по экономике замкнутого цикла. Об этом сообщил телеканал "360".
На полях Российско-Мьянманского делового форума, прошедшего 5 марта, состоялись переговоры заместителя PR-директора по международному сотрудничеству РЭО Максима Котельникова с министром внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо. Стороны обсудили вопросы внедрения принципов экономики замкнутого цикла, а также реализацию пилотного проекта по строительству КПО в городе Янгон с применением российских технологий.
Отмечается, что российские специалисты посетят Мьянму в апреле 2025 года для детального изучения сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране.
Ранее диетолог указала на опасность тренировок при ожирении.
Фото: Piter.tv
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