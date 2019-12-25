Стороны обсудили реализацию проекта по строительству КПО в городе Янгон с применением российских технологий.

Россия и Мьянма создадут рабочую группу по экономике замкнутого цикла. Об этом сообщил телеканал "360".

На полях Российско-Мьянманского делового форума, прошедшего 5 марта, состоялись переговоры заместителя PR-директора по международному сотрудничеству РЭО Максима Котельникова с министром внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо. Стороны обсудили вопросы внедрения принципов экономики замкнутого цикла, а также реализацию пилотного проекта по строительству КПО в городе Янгон с применением российских технологий.

Отмечается, что российские специалисты посетят Мьянму в апреле 2025 года для детального изучения сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране.

Ранее диетолог указала на опасность тренировок при ожирении.

Фото: Piter.tv