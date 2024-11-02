Диетолог указала на опасность тренировок при ожирении

Елена Соломатина дала рекомендации по безопасным тренировкам.

Физическая активность важна при ожирении, однако резкие нагрузки на организм без подготовки могут быть опасны. Соответствующее заявление в эфире телеканала "360" сделала российский диетолог Елена Соломатина. Она пояснила, что ожирение представляет из себя не просто лишний вес для человека, а реальное заболевание, которое сказывается на работе организма в целом. Поэтому без предварительного обследования такой категории граждан спортивные занятия могут нанести вред.

При ожирении все органы и системы начинают работать в ненормальном режиме. Наибольшая нагрузка ложится на сердечно-сосудистую систему и суставы. Поэтому если просто отправить человека с ожирением, с лишним весом без подготовки в спортзал, где занимаются люди, не имеющие этих проблем, мы можем получить очень негативный эффект. Елена Соломатина, диетолог

Эксперт указала, что медицинский контроль и адаптированные тренировочные программы для людей с ожирением крайне важны. Она добавила, что эта категория пациентов испытывает психологический дискомфорт в обычных спортивных залах, а интенсивные тренировки без учета индивидуальных особенностей человека могут привести к ухудшению его состояния. По словам диетолога, важно начать заниматься с лечебной физкультуры или занятий, проводимых в бассейне. По мнению Елены Соломатиной, речь идет о самых безопасных вариантах.

Напомним, что в Государственной думе депутаты предложили давать скидку в спортзал людям, страдающим ожирением. Депутат из нижней палаты парламента Амир Хамитов указал, что именно физические нагрузки являются лучшим способом справиться с лишним весом.

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Фото и видео: 360.ru