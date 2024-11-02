Диетолог указала на опасность тренировок при ожирении

Физическая активность важна при ожирении, однако резкие нагрузки на организм без подготовки могут быть опасны. Соответствующее заявление в эфире телеканала "360" сделала российский диетолог Елена Соломатина. Она пояснила, что ожирение представляет из себя не просто лишний вес для человека, а реальное заболевание, которое сказывается на работе организма в целом. Поэтому без предварительного обследования такой категории граждан спортивные занятия могут нанести вред.
При ожирении все органы и системы начинают работать в ненормальном режиме. Наибольшая нагрузка ложится на сердечно-сосудистую систему и суставы. Поэтому если просто отправить человека с ожирением, с лишним весом без подготовки в спортзал, где занимаются люди, не имеющие этих проблем, мы можем получить очень негативный эффект.
Елена Соломатина, диетолог
Эксперт указала, что медицинский контроль и адаптированные тренировочные программы для людей с ожирением крайне важны. Она добавила, что эта категория пациентов испытывает психологический дискомфорт в обычных спортивных залах, а интенсивные тренировки без учета индивидуальных особенностей человека могут привести к ухудшению его состояния. По словам диетолога, важно начать заниматься с лечебной физкультуры или занятий, проводимых в бассейне. По мнению Елены Соломатиной, речь идет о самых безопасных вариантах.
Напомним, что в Государственной думе депутаты предложили давать скидку в спортзал людям, страдающим ожирением. Депутат из нижней палаты парламента Амир Хамитов указал, что именно физические нагрузки являются лучшим способом справиться с лишним весом.
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Фото и видео: 360.ru
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