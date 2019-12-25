Регулярный мониторинг уровня сахара к крови может привести к завышению показателей

Непрерывные глюкометры (НГМ) становятся всё более популярными, но новое рецензируемое исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания Университетом Бата, предполагает, что они могут быть не такими точными, как многие считают. Изначально разработанные для того, чтобы помочь людям с диабетом контролировать уровень сахара в крови, эти устройства теперь используются теми, кто заботится о своём здоровье, для отслеживания влияния различных продуктов на уровень глюкозы. Исследование, проведённое Центром питания, физических упражнений и метаболизма при Университете и финансируемое Innocent Drinks, предупреждает, что CGM могут завышать уровень сахара в крови у здоровых взрослых людей, что приводит к ненужным изменениям в рационе питания.

В ходе исследования измерялась реакция уровня сахара в крови у здоровых добровольцев (не страдающих диабетом, с нормальным индексом массы тела) с помощью двух методов: непрерывного мониторинга глюкозы (Abbot Freestyle Libre 2, коммерчески доступное устройство, также предоставляемое Национальной службой здравоохранения Великобритании) и золотого стандарта — теста с проколом пальца. Целью исследования была оценка точности CGM при измерении реакции на различные продукты на основе фруктов, от цельных фруктов до смузи. Результаты были поразительными. CGM постоянно показывал более высокий уровень сахара в крови по сравнению с анализами из пальца.

Ключевые выводы исследования

Когда участники исследования выпили смузи, CGM Abbott Freestyle Libre 2 завысил показатель ГИ на 30%, сообщив о ГИ 69 (средний) по сравнению с традиционным результатом теста 53 (низкий). Цельные фрукты были ошибочно отнесены к продуктам со средним или высоким ГИ, в то время как тест с проколом пальца показал, что у них низкий ГИ. Это может привести к ошибочному мнению пользователей о том, что фрукты могут вызывать резкие скачки уровня сахара в крови. CGM-устройства переоценивают время, в течение которого уровень сахара в крови превышает порог, рекомендованный Diabetes UK, почти на 400%, что может вызывать ненужное беспокойство у людей, у которых уровень сахара в крови на самом деле хорошо контролируется.

Исследование также развеяло распространённый миф о том, что при смешивании фруктов в смузи повышается их гликемический индекс. Независимо от того, употребляются ли фрукты целиком или в виде смузи, такие фрукты, как яблоки, бананы, манго и апельсины, имеют низкий гликемический индекс. Исследование показало, что CGM вряд ли можно считать надёжным методом определения того, является ли продукт пищей с высоким или низким ГИ.

CGM — это фантастические инструменты для людей с диабетом, потому что даже если измерение не совсем точное, это всё равно лучше, чем вообще не измерять уровень сахара. Однако для людей с хорошим контролем уровня глюкозы они могут вводить в заблуждение, исходя из их текущих показателей. Профессор Хавьер Гонсалес из Министерства здравоохранения

Эксперт добавил, что для здоровых людей использование CGM может привести к ненужным ограничениям в питании или неправильному выбору рациона. Если вы хотите точно измерить уровень сахара в крови, лучше использовать традиционные методы. Сейчас ученые хотят лучше понять источники ошибок в CGM, чтобы в будущем улучшить их работу и проводить активные исследования в этой области. Профессор Хавьер Гонсалеса из Университета Бата полагает, что неточность CGM можно объяснить несколькими факторами. Он напомнил, что тестирование измеряют уровень глюкозы в жидкости, окружающей ваши клетки, а не непосредственно в крови. По его словам, это может приводить к расхождениям из-за таких факторов, как временные задержки, кровоток и перемещение глюкозы между различными частями тела.

Смузи и цельные фрукты содержат много натуральных полезных веществ и обеспечивают стабильный приток энергии без резких скачков уровня сахара в крови. Наша цель — сделать так, чтобы было проще вести здоровый образ жизни с помощью вкусных фруктов и овощей, и это исследование подтверждает, что смешивание фруктов не влияет на их пользу для здоровья, вопреки некоторым мифам. Хелен Уитби, диетолог компании innocent drinks

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