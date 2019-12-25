Ученые определили, что бактерии могут указывать на риск развития рака желудка

Британские ученые выясняют, почему Helicobacter pylori только в 1% случаев приводят к онкологии.

Согласно исследованию, опубликованному сегодня в научном издании Helicobacter, новаторское исследование позволило по-новому взглянуть на роль бактерий в желудке в развитии рака желудка, что может проложить путь к более эффективному лечению предраковых состояний. Исследование, проведённое при финансовой поддержке Королевского общества и Cancer Research UK под руководством доктора Аманды Росситер-Пирсон из Бирмингемского университета, выявило важное взаимодействие между Helicobacter pylori и бактериями, не относящимися к H. pylori, на предраковой стадии рака желудка.

При раннем выявлении H. pylori можно уничтожить с помощью антибиотиков, и это снизит риск развития у пациента рака желудка. Однако при развитии предраковых изменений лечение H. pylori антибиотиками становится неэффективным, что подчёркивает острую необходимость в альтернативных методах лечения. В последние годы исследования показали, что микробиом желудка может играть роль в развитии рака. Однако в этих исследованиях не хватало данных о том, где именно в желудке локализуются бактерии.

Используя новейшие технологии визуализации для определения местоположения бактерий, учёные смогли увидеть, что в то время как H. pylori колонизирует исключительно желудочные железы, бактерии, не относящиеся к H. pylori, проникают через слизистую оболочку желудка при предраковом состоянии — кишечной метаплазии желудка. Эти результаты позволяют предположить, что проникновение бактерий в более глубокие ткани желудка может быть ранее не учитываемым фактором развития рака. Исследователи говорят о том, что это открытие может также объяснить, почему лишь малая часть случаев заражения H. pylori приводит к раку желудка, и может проложить путь для инновационных диагностических и терапевтических подходов.

Доктор Аманда Росситер-Пирсон из Бирмингемского университета, сказала о том, что проведенное наблюдение может открыть новые возможности для исследований в области профилактики рака желудка. Возможно, для лечения этих бактерий можно будет использовать простые антибиотики. Однако ученым предстоит ещё много работы по теме. Для начала важно определить, что это за бактерии, а также понять, как их присутствие в предраковом состоянии влияет на риск развития рака желудка у пациента.

При раке желудка существует ограниченное количество вариантов лечения и низкие показатели выживаемости. Необходимы более эффективные методы, чтобы выявлять его на более ранних стадиях и предлагать лечение, которое с большей вероятностью будет успешным. Доктор Талисия Куалло, руководитель исследовательской программы Cancer Research UK

Специалист пояснила аудитории, что ее исследование показывает, что наиболее распространённый тип бактерий, связанных с раком желудка, Helicobacter pylori, может взаимодействовать с другими бактериями, вызывая состояние, предшествующее раку желудка. Необходимо провести гораздо больше исследований, чтобы понять, как происходит это взаимодействие и что можно сделать, чтобы его остановить, но благодаря этому исследованию ученые смогут изучить новые способы выявления людей, у которых впоследствии разовьётся рак желудка.

Напомним, что рак желудка является четвёртой по распространённости причиной смерти от рака во всём мире. Инфекция, вызываемая бактерией Helicobacter pylori, которая у большинства людей протекает бессимптомно, уже давно считается основным фактором риска развития рака желудка. Однако до сих пор не до конца понятно, почему только один процент случаев заражения приводит к развитию рака желудка.

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