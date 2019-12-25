Ученые рассказали, что у животных может быть синдром Дауна

Исследование проведено с собаками, кошками и шимпанзе.

Животные могут родиться с генетическими отклонениями или нарушениями развития, которые мешают им жить нормальной жизнью. У них также могут развиться проблемы с психическим здоровьем в ответ на окружающие их условия. Соответствующее заявление сделали иностранные ученые в материале, опубликованном на научном портале Live Science. В качестве примера исследователи изучили состояния лаборадора-ретривера по кличке Макс. Он был весёл, любил ездить на машине, встречать клиентов в офисе своего хозяина. Однако примерно в 16 лет Макс внезапно начал справлять нужду в доме и перестал хорошо спать по ночам. Собака стала раздражительной и, казалось, не понимал давно знакомые ему слова и команды. У Макса проявлялись симптомы расстройства, называемого синдромом когнитивной дисфункции, которое может поражать кошек и собак с возрастом. У собак оно очень похоже на болезнь Альцгеймера, которая вызывает потерю памяти и деменцию у людей, обычно с возрастом.

Иногда генетические изменения или нарушения развития влияют на строение мозга, что может привести к умственной отсталости или проблемам с обучением. В других случаях животные могут попадать в пугающие или стрессовые ситуации, которые могут вызвать проблемы с психическим здоровьем.

Понимание генов животных

Синдром Дауна — это распространённое генетическое заболевание, которое может замедлять процесс обучения и мышления у людей. Людям, родившимся с синдромом Дауна, может быть сложнее изучать новое, запоминать информацию и принимать сложные решения. Синдром Дауна вызван изменениями в хромосомах — нитях в наших клетках, которые хранят наши гены. Обычно у людей 23 пары хромосом; когда человек рождается с дополнительной копией 21-й хромосомы, это приводит к синдрому Дауна. У большинства животных не может быть синдрома Дауна, потому что их гены организованы в хромосомы иначе, чем у людей. Однако у наших ближайших родственников, включая шимпанзе и орангутангов, гены организованы похожим образом. У этих видов наблюдались состояния, очень похожие на синдром Дауна.

Например, Канако была самкой шимпанзе, родившейся в исследовательском центре в Японии. У неё были проблемы со зрением и сердцем, вызванные наличием дополнительной хромосомы. Ученые не знают, были ли у Канако проблемы с обучением, потому что из-за проблем со зрением это было трудно проверить. Однако Канако нравилось общаться с другими шимпанзе, и она прожила долгую жизнь в заповеднике.

Дикие шимпанзе, вероятно, тоже иногда рождаются с генетическими заболеваниями, такими как синдром Дауна, но из-за последствий им трудно выживать в дикой природе, точно так же, как людям, у которых сердце или нога развиваются неправильно. Канако смогла прожить здоровую жизнь благодаря заботе людей и хорошему ветеринарному обслуживанию.

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Фото: pxhere.com