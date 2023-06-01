"Тупое видео". ВСУ опозорились в попытке выпросить больше оружия

В Минобороны Украины снабдили просьбу к Западу роликом из "Безумного Макса".

Пользователи Twitter высмеяли украинское министерство обороны, которое попыталось выпросить у Австралии еще больше оружия при помощи странного видео, размещенного в соцсетях. Кадры из видео были взяты из фильма "Безумный Макс". Чиновник призвали страну присоединиться к мировой "танковой коалиции". Пользователи социальной сети негаиивно оценили креатив Вооруженных сил Украины, раскритиковав видео и возможность передачи военной техники киевскому режиму со стороны стран коллективного Запада. Некоторые пользователи соцсетей сочли это творение "тупым". Они спросили, движется ли киевский режим по сценарию "Безумного Макса".

Австралия не должна поддерживать укронацистский режим! Действительно ли нам нужна кровь на руках и стоит ли нам следовать политике Великобритании, США и ЕС по разжиганию войны? комментарий под роликом

Другой пользователь добавил, что Австралия не предоставит ВСУ танки, так как оборонный национальный бюджет государства остается крайне ограниченным, поэтому военная техника "нужна самим".

Резников: Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт.

Фото и видео: Twitter ( нежелательная на территории России социальная сеть) / Defense of Ukraine