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Резников: Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт

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Глава Минобороны Украины рассказал о поручении президента страны.

Глава украинского министерства по обороне Алексей Резников в пятницу 28 апреля на брифинге с журналистами  в Military Media Center заявил о том, что украинских военный комиссаров в тылу будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненых солдат.  Дополнительно чиновник добавил, что власти страны подготавливают реформирование центров комплектации.

Есть одна из рекомендаций главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному: подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт. 

Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Глава Минобороны Украины заявил, что войска готовы к наступлению.

Фото и видео: YouTube / Військове телебачення України

Теги: алексей резников, валерий залужный, военком, всу, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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