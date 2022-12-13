Резников: Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт

Глава украинского министерства по обороне Алексей Резников в пятницу 28 апреля на брифинге с журналистами в Military Media Center заявил о том, что украинских военный комиссаров в тылу будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненых солдат. Дополнительно чиновник добавил, что власти страны подготавливают реформирование центров комплектации.
Есть одна из рекомендаций главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному: подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт.
Алексей Резников, глава Минобороны Украины
Глава Минобороны Украины заявил, что войска готовы к наступлению.
Фото и видео: YouTube / Військове телебачення України
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