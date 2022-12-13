Резников: Зеленский поручил отправлять военкомов в тылу на фронт

Глава Минобороны Украины рассказал о поручении президента страны.

Глава украинского министерства по обороне Алексей Резников в пятницу 28 апреля на брифинге с журналистами в Military Media Center заявил о том, что украинских военный комиссаров в тылу будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненых солдат. Дополнительно чиновник добавил, что власти страны подготавливают реформирование центров комплектации.

Есть одна из рекомендаций главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному: подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Глава Минобороны Украины заявил, что войска готовы к наступлению.

Фото и видео: YouTube / Військове телебачення України