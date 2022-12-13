Глава Минобороны Украины заявил, что войска готовы к наступлению

Алексей Резников сообщил, что подготовка к контрнаступлению ВСУ заканчивается.

Глава украинского министерства по обороне Алексей Резников заявил в пятницу 28 апреля о том, что что Вооруженные силы страны готовы к контрнаступлению, а в настоящее время войска ждут решения командования. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на пресс-конференции с местными журналистами, организованной в рамках мероприятия Military Media Center. Эксперт уточнил, что для атаки на противников требуется божья воля, хорошие погодные условия и решение руководства ВСУ.

Помимо получения вооружения, должно быть умение владеть нашими военнослужащими техникой. Мы получили достаточно современное вооружение: "Леопард-2", "Челленджеры" и "Абрамсы", но, думаю, "Абрамсы" не успеют к этому наступлению. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

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Фото и видео: YouTube / Військове телебачення України